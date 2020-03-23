- İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
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- İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi

6 saat önce

- İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi İran'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

- İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi

TAHRAN - İran'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İran Kriz Yönetim Kurumu Sözcüsü Ali Bahtiyari, ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle son 24 saat içerisinde 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bahtiyari ülkenin güneyinde yer alan Bender Abbas şehrinde bir anne ile 5 yaşındaki çocuğunun sel nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Fars eyaletinde 5, Kum şehrinde 3 ve Buşehr'de 1 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti" dedi. Bahtiyari, sel uyarılarının ilgili makamlara 2 hafta öncesin verildiğini söyledi.

İran'da geçtiğimiz yıl Nisan ayında yaşanan sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce köy ve şehirde ağır maddi hasar meydana gelmişti.

- İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:41 Kaynak: İHA

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