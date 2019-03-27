İran'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 22'ye Yükseldi
58 dakika önce
- İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 22'ye yükseldiTAHRAN - İran'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 22'ye yükseldi.
- İran
'daki sel felaketinde ölü sayısı 22'ye yükseldi
TAHRAN - İran'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 22'ye yükseldi.
İran'ın Fars eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar günlerdir sürüyor. Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde İran'ın güneybatısındaki Şiraz şehrinde ölü sayısının 22'ye yükseldiği en az 100 kişinin yaralandığı açıklandı. Bazı illerde nehir ve barajların yakınındaki köylerin su taşkını tehlikesi nedeniyle tahliye edildiği aktarıldı. 56 bin kişinin selden etkilendiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:21 Kaynak: İHA
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