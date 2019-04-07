Son Dakika Haberleri: İran'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 70'e Yükseldi

İran'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 70'e Yükseldi

25 dakika önce

İran'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 70'e yükseldi.

İran'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 70'e Yükseldi, System.String[]
İran'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 70'e yükseldi. İran'da 21 gündür devam eden yağmurların yol açtığı selde, son iki haftada karayollarının üçte birinin sular altında kalması ile ulaşım sekteye uğradı. Ülkede 32 bölgeden 25'inde bin 900 kadar köy ve kasaba selden etkilenirken, ölü sayısı 70'e yükseldi. 80 köprü hasar görürken, İran'ı Irak'a bağlayan köprülerden birinin de yıkılmasından endişe edildiği belirtildi. Sel ülkede büyük zarara yol açtı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:01 Kaynak: İHA

İran, Güncel
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