İran'daki Selde Yardım Ekibini Taşıyan Kayık Alabora Oldu

İran'ın kuzeydoğusunda sel felaketinden etkilenen Gülistan eyaletinde yardım ekibini taşıyan bir kayığın alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, en az 3 kişi ise kaydoldu.

İran'ın kuzeydoğusunda sel felaketinden etkilenen Gülistan eyaletinde yardım ekibini taşıyan bir kayığın alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, en az 3 kişi ise kaydoldu.



İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Gülistan eyaletine bağlı Gümüşan İlçesi Kaymakamı Emir Şir Tumac, sel felaketinden etkilenen halka yardım taşıyan ekibin bulunduğu bir kayığın dün gece saatlerinde alabora olduğunu söyledi.



Kayıkta tam olarak kaç kişi olduğunun henüz tespit edilemediğini aktaran Tumac, "Şu ana kadar 17 kişi kurtarıldı ancak ne yazık ki sudan 2 kişinin cesedi çıkarıldı. 3-4 kişi ise kayıp." dedi.



İran'ın kuzey, kuzeybatı, güney ve güneybatısında geçen haftadan bu yana süren şiddetli yağış, bazı ırmak ve derelerin önüne yapılan bent ve köprülerin yıkılmasına, yüzlerce evin sular altında kalmasına neden oldu. Ülkenin 25 eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bugün selden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Gülistan eyaletini ziyaret etmesi bekleniyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gözü Dönmüş Cani, Öldürdüğü Kadının Mezarının Açılmasını İstedi

Boşanma Aşamasında Olduğu Eşini 3 Çocuğunun Gözü Önünde Öldüren Katil Koca Yakalandı

Ekmek Teknesi'nde Ölü Karakterini Canlandıran Mehmet Usta, Sosyal Medyada Gündem Oldu

Genç Adam, Kuzeni Tarafından Sokak Ortasında Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü