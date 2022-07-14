Tahran yönetiminden İranlı eski savcı vekiline İsveç'te müebbet hapis verilmesine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, İranlı eski bir yargı yetkilisinin "savaş suçu" ve "kasten cinayet" suçlamasıyla İsveç'te müebbet hapse mahkum edilmesini "kabul edilemez" ve "hukuka aykırı" olarak niteleyerek, söz konusu kararın Tahran-Stokholm arasındaki ilişkilere zarar vereceğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tahran'ın, 1988'deki toplu idam kararlarında rolü olduğu öne sürülen eski savcı vekili Hamid Nuri hakkında müebbet hapis kararı verilmesini kınadığını belirtti.

Kenani, İsveç mahkemesinin, yargı sürecinde İran'da terör örgütü kabul edilen ve davanın tarafı olan Halkın Mücahitleri Örgütü'nün iddialarına itibar ettiğini ancak İranlı eski yargı yetkilisi Nuri'nin tanıklarını dinlemeyi kabul etmediğini ve kendisine yeterli savunma hakkı vermediğini savundu.

Ülkesinin "mahkeme ifadesinin içeriğini ve mahkemenin hukuka aykırı kararını reddettiğini" kaydeden eden Kenani, "İran, ikili ilişkilere verilen zararlardan İsveç'i sorumlu tutuyor." ifadelerini kullandı.

İran'da 1988'deki toplu idamlar

İran yönetimi, Şah rejimine karşı birlikte hareket ettiği sosyalist ve komünist grupları daha sonraki dönemde ülke yönetimine karşı faaliyetleri nedeniyle tasfiye sürecine başlamıştı. 1979'daki devrimin ardından İran- Irak Savaşı dönemine rastlayan süreçte İran'a karşı Irak saflarında savaşan Halkın Mücahitleri Örgütünün cezaevlerindeki mensupları idam edilmişti.

İran'da faaliyet gösteren sosyalist örgütler ve çeşitli komünist parti mensuplarından idam edilenlerle birlikte en az 3 bin mahkumun "ölüm komitesi" adı verilen 4 kişilik yargı heyetinin kararlarıyla toplu şekilde idam edildiği ifade ediliyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren 4 kişilik komitede yer aldığı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Reisi ise idamlarla ilişkisi olduğunu reddediyor.

İranlı din adamı Ahmed Muntazeri, toplu idamlarla ilgili hükümlere ilişkin devrimin önde gelen isimlerinden babası Ayetullah Hüseyin Ali Muntazeri'ye ait bir ses kaydını 2016'da sosyal medyada paylaşmıştı.

Ses kaydında, söz konusu idamların İslam hukukuna uygun olmadığını ifade eden Ayetullah Muntazeri, bu idamlardan "İran İslam Cumhuriyeti'nin en büyük cinayeti" şeklinde söz ediyor.

İranlı eski savcı Hamid Nuri, Kasım 2019'da geldiği İsveç'te tutuklanmıştı. Nuri'nin idamların uygulandığı sırada Kerec kentindeki Gevherdeşt Cezaevi'nde savcı vekili olarak görev yaparken siyasi mahkumların infazına katıldığı iddia ediliyordu. Nuri ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

İsveç Savcılığı 28 Nisan'da yapılan duruşmada Nuri hakkında, "savaş suçu", "uluslararası hukuku ihlal" ve "kasten cinayet" suçlarından müebbet hapis talep etmişti. Stokholm Bölge Mahkemesi, bugünkü duruşmada İranlı eski yargı yetkilisini "uluslararası hukuka karşı ciddi suç işlemek" ve "kasten cinayet" suçlamalarıyla müebbet hapse mahkum etmişti.