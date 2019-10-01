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İran'daki tren kazasının nedeni "ray bağlantı elemanlarının sökülmesi"

1 saat önce

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde geçen çarşamba günü meydana gelen 5 kişinin öldüğü, 157 kişinin yaralandığı tren kazasına "ray bağlantı elemanlarının sökülmesinin" neden olduğu açıklandı.

İran'daki tren kazasının nedeni

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde geçen çarşamba günü meydana gelen 5 kişinin öldüğü, 157 kişinin yaralandığı tren kazasına "ray bağlantı elemanlarının sökülmesinin" neden olduğu açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Demir Yolları Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Gazanfer Fuladi, "Zahidan- Tahran treninde yaşanan kazanın nedeni, ray bağlantı elemanlarının kimliği belirlenemeyen kişilerce sökülmesi." dedi.

Tren raylarının yaklaşık 60 metrelik kesiminde 180 civarında bağlantı elemanının söküldüğünü aktaran Fuladi, bu durumun trenin raydan çıkmasına neden olduğunu aktardı.

Fuladi, söz konusu ray bağlantılarının ne amaçla ve kimler tarafından söküldüğüne ilişkin soruşturmanın devem ettiğini ifade etti.

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde çarşamba günü Zahidan-Tahran treninin raydan çıkması sonucu 5 vagon devrilmişti. Kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 157 kişi yaralanmıştı.

İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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