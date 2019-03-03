İran'daki Tuz Gölü'nün Kurumasından Endişe Ediliyor
41 dakika önce
Başkent Tahran'ın güneyindeki Kum kenti sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nün kurumaya devam ettiği, önlem alınmaması halinde çevresel felaketlerin meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.
Başkent Tahran
'ın güneyindeki Kum kenti sınırlarında yer alan Tuz Gölü
'nün kurumaya devam ettiği, önlem alınmaması halinde çevresel felaketlerin meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'ndaki (ISNA) habere göre, Kum kenti Çevre Koruma Müdürü Rıza Musevi
Meşkini, "Tuz Gölü hakkındaki endişelerimiz devam ediyor. Maalesef durumu geçmişe göre daha kötü." değerlendirmesinde bulundu.
Yetkililerin söz konusu göle özel ilgi göstermesi gerektiğini dile getiren Meşkini, "Tuz Gölü ekosisteminin bozulması durumunda tuz, rüzgar aracılığıyla başkent Tahran ve civar illere taşınacak ve telafisi mümkün olmayan çevresel felaketlere yol açacaktır." ifadelerini kullandı.
Meşkini, gölün kurumasının önüne geçmek için su kanallarıyla desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:45 Kaynak: AA
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