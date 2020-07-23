"İran'daki yangınların siber saldırı ile alakası yok" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, son günlerde ülke genelinde artan yangınların siber saldırılar ile bağlantısı olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, son günlerde artan yangınlara siber saldırıların neden olduğuna ilişkin iddialara cevap verdi. Musevi, İran'ın her gün binlerce siber saldırıya maruz kaldığını belirterek, "İran için siber saldırılar yeni bir konu değil. Ancak savunma sistemlerimiz bu saldırıları geri püskürtmekte. Ülkenin alt yapısını hedef alan bu siber saldırılardan başarılı olan olmadı" dedi. İran'da son aylarda artan yangınların siber saldırılar ile bağlantısının olmadığını belirten Musevi, ülkenin alt yapısını hedef alan diğer siber saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Musevi, Trump'ın talimatıyla birlikte her türlü siber saldırılardan ABD'nin sorumlu tutulacağını söyledi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)