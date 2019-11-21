Son Dakika Haberleri: İran'dan, AB'nin gösterilerle ilgili açıklamasına tepki
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İran'dan, AB'nin gösterilerle ilgili açıklamasına tepki

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, AB ülkelerinin İran'daki benzin zammı protestolarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

İran'dan, AB'nin gösterilerle ilgili açıklamasına tepki, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, AB ülkelerinin İran'daki benzin zammı protestolarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Musevi, Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan çağrıyı eleştirerek, "AB, şer odaklarına destek vermek ve iç işlerimize müdahale etmek yerine İran'a verdiği sözlerin hesabını vermelidir." ifadelerini kullandı.

AB ülkelerindeki gösterilere atıfta bulunan Musevi, bu ülkelerin öncelikle iç sorunlarını ve düzensizliklerini çözmeleri gerektiğini savundu.

Musevi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AB ülkeleri nükleer anlaşmadaki vaatlerini yerine getirmelidir. AB, İran'da kamu ve halkın mallarını tahrip eden şer odaklarını savunmak için timsah gözyaşları dökmek yerine ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü ekonomik terörizmine verdiği desteğin hesabını vermelidir."

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Sosyo-ekonomik zorluklar, şiddetle değil kapsayıcı diyalogla çözülür. İran güvenlik güçlerinin şiddetten uzak durmasını, göstericilerin de barışçıl bir şekilde protestolarını gerçekleştirmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

"Hiçbir türde şiddet kabul edilemez." vurgusu yapılan açıklamada, ifade ve toplanma özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiği kaydedilerek İranlı yetkililere bilginin serbest dolaşımı ve internete erişimin sağlaması için çağrı yapılmıştı.

İran'da benzin zammı protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binaları tahrip edildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internet erişimini kesti.

Yetkililer olaylarda şu ana kadar 6 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili gözaltına alınan kişi sayısı da bini aştı. Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü duyurdu. İran yönetimi, gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunuyor.

Avrupa Birliği, Musevi, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:20 Kaynak: AA
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