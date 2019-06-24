Son Dakika Haberleri: İran'dan AB'ye nükleer anlaşma tehdidi
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İran'dan AB'ye nükleer anlaşma tehdidi

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "AB ülkelerinin adım atması için yeterince gerekçe var. AB ülkeleri taahhütlerini yerine getirmezlerse sonuçlarına da katlanmayı kabul etmeliler.

İran'dan AB'ye nükleer anlaşma tehdidi, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "AB ülkelerinin adım atması için yeterince gerekçe var. AB ülkeleri taahhütlerini yerine getirmezlerse sonuçlarına da katlanmayı kabul etmeliler." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:58 
Avrupa Birliği, İran, Ekonomi
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