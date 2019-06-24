İran'dan AB'ye nükleer anlaşma tehdidi
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "AB ülkelerinin adım atması için yeterince gerekçe var. AB ülkeleri taahhütlerini yerine getirmezlerse sonuçlarına da katlanmayı kabul etmeliler.
İran
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:58
Dışişleri Bakanı Zarif, "AB ülkelerinin adım atması için yeterince gerekçe var. AB ülkeleri taahhütlerini yerine getirmezlerse sonuçlarına da katlanmayı kabul etmeliler." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan'da "İran'a karşı koalisyon" arıyor
Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor
Son Dakika! Trump'dan İran'a yeni hamle!
Meksika, uyuşturucu baronlarının lüks evlerini satıp parasını yoksullara dağıtacak