İran’dan AB'ye 'nükleer anlaşma' uyarısı
1 saat önce
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi, "(Nükleer) Anlaşmanın sekteye uğraması ve bu durumun İran'da ekonomik problemlerin şiddetlenmesine neden olması, hem bölge hem de Avrupa için ağır sorunlar doğuracaktır.
İran
Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi, "(Nükleer) Anlaşmanın sekteye uğraması ve bu durumun İran'da ekonomik problemlerin şiddetlenmesine neden olması, hem bölge hem de Avrupa
için ağır sorunlar doğuracaktır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:01
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