Son Dakika Haberleri: İran’dan AB'ye 'nükleer anlaşma' uyarısı

İran’dan AB'ye 'nükleer anlaşma' uyarısı

1 saat önce

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi, "(Nükleer) Anlaşmanın sekteye uğraması ve bu durumun İran'da ekonomik problemlerin şiddetlenmesine neden olması, hem bölge hem de Avrupa için ağır sorunlar doğuracaktır.

İran’dan AB'ye 'nükleer anlaşma' uyarısı, System.String[]
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi, "(Nükleer) Anlaşmanın sekteye uğraması ve bu durumun İran'da ekonomik problemlerin şiddetlenmesine neden olması, hem bölge hem de Avrupa için ağır sorunlar doğuracaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:01 

İran, Ekonomi
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