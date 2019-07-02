Son Dakika Haberleri: İran'dan AB'ye nükleer anlaşmaya tam uyum çağrısı
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İran'dan AB'ye nükleer anlaşmaya tam uyum çağrısı

53 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarına, Tahran'a yönelik ekonomik yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

İran'dan AB'ye nükleer anlaşmaya tam uyum çağrısı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Zarif, E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarına, Tahran'a yönelik ekonomik yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:42 
Tahran, İran, Ekonomi
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