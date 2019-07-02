İran'dan AB'ye nükleer anlaşmaya tam uyum çağrısı
53 dakika önce
İran Dışişleri Bakanı Zarif, E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarına, Tahran'a yönelik ekonomik yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.
İran
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:42
Dışişleri Bakanı Zarif, E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarına, Tahran
'a yönelik ekonomik yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.
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