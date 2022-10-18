İran'dan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in "ırkçı" ifadelerine tepki - Son Dakika
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İran'dan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in "ırkçı" ifadelerine tepki

18.10.2022 12:53
İran'dan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in "ırkçı" ifadelerine tepki

İran, Avrupa dışındaki dünyayı "potansiyel olarak şiddet içeren bir orman" şeklinde niteleyen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e tepki gösterdi.

İran, Avrupa dışındaki dünyayı "potansiyel olarak şiddet içeren bir orman" şeklinde niteleyen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, "Bahçe-orman metaforu, Batı'ya işgal hakkı veren tamamen kabul edilemez bir sömürge zihniyetinden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kenani, "O dönem çoktan sona erdi. Çok kutupluluk kapıda. AB'nin gerçekleri benimsemesi gerekiyor aksi takdirde düşmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 13 Ekim'de yaptığı bir konuşmada, "Avrupa'nın bir bahçe ve dünyanın çoğunun da bir orman olduğunu ve ormanın bahçeyi istila edebileceğini söylemişti. Borrell'in açıklaması Avrupa'ya yönelik "yeni sömürgecilik" ve "ırkçılık" suçlamalarına neden olmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Borrell'in "ırkçı" ifadelerine tepki olarak, AB heyetinin ülkedeki misyon şefi Emil Paulsen'i dün Dışişlerine Bakanlığına çağırmıştı.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Bahçe, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in 'ırkçı' ifadelerine tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'dan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in "ırkçı" ifadelerine tepki - Son Dakika
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