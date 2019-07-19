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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: ABD kendi İHA'sını yanlışlıkla vurmuş olabilir

9 dakika önce

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda Tahran'a ait bir İHA'nın düşürüldüğüne ilişkin açıklamasını yalanlayarak, ABD'nin kendisine ait bir İHA'yı yanlışlıkla düşürmüş olabileceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: ABD kendi İHA'sını yanlışlıkla vurmuş olabilir, System.String[]

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğüne ilişkin açıklamasını yalanlayarak, ABD'nin kendisine ait bir İHA'yı yanlışlıkla düşürmüş olabileceğini belirtti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, Trump'ın söz konusu açıklamasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"İHA KAYBETMEDİK"

Arakçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hürmüz Boğazı'nda ya da başka bir yerde hiçbir İHA kaybetmedik. USS Boxer'ın kendi İHA'sını yanlışlıkla düşürmüş olabileceğinden endişeliyim."

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'da dün açıklama yapanABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti.

Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle "savunma amaçlı" düşürdüklerini kaydetmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, New York'ta Trump'ın söz konusu açıklamasını soran gazetecilere olayın incelendiğini belirterek, "Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok." demişti.

Donald Trump, İran, Dünya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:11 Kaynak: AA
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