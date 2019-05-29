Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'nin çağrısına yanıt
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İran'dan ABD'nin çağrısına yanıt

51 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile müzakerenin ancak taahhütlerine bağlı kalması ve yaptırımları sonlandırması ile mümkün olabileceğini söyledi.

İran'dan ABD'nin çağrısına yanıt, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile müzakerenin ancak taahhütlerine bağlı kalması ve yaptırımları sonlandırması ile mümkün olabileceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ziyareti sırasında yaptığı İran hakkındaki açıklamalarını değerlendirerek, "Bizim için ölçü söz değil ameldir. İran milletine zulmünden el çeker ve yaptırımlarını bir kenara koyarak taahhütlerine bağlı kalır ve terk ettikleri müzakere masasına dönerlerse, yolumuz onlara kapalı olmayacaktır" dedi. Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD tarafından eylem ve yaptırımları kaldırmasını beklediklerini söyleyerek, "İran milleti uyanık ve akıllı bir millettir. ve İran milleti için ölçü onların amel ve uygulamalarıdır" ifadesini kullandı. ABD'nin İran'a yönelik politikasını değiştirmesi halinde, müzakerenin olabileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Ruhani, "Eğer onlar kendileri için başka bir yol bulur ve aldıkları kararları uygulamada zulmünden vazgeçerlerse İran milletinin yolu size açık olacaktır. Elbette bu sizin elinizde" dedi. ABD Başkanı Donald Trump Japonya ziyaretinde İran ile artan gerilime değinerek İran'da rejim değişikliği arayışı içinde olmadığını belirtmiş, "İran'dan birçok insan tanıyorum, bunlar harika insanlar. İran'ın aynı liderlikle harika bir ülke olma şansı var. Rejim değişikliği aramıyoruz, nükleer silah istemiyoruz, sadece bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:31 Kaynak: İHA
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