Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'nin güvenli bölge planına tepki
Son Dakika Güncel Haber

İran'dan ABD'nin güvenli bölge planına tepki

59 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölge planının endişe verici olduğunu ve Suriye'ye müdahale anlamı taşıdığını söyledi.

İran'dan ABD'nin güvenli bölge planına tepki, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölge planının endişe verici olduğunu ve Suriye'ye müdahale anlamı taşıdığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölge planını kınadı. ABD tarafından planlanan güvenli bölge kararının Suriye'deki gerilimi attıracağını kaydeden Musevi, "Amerika'nın bu yöndeki benzer adımları Suriye'deki istikrarsızlığı artırmaktadır. Suriye'nin içişlerine müdahale anlamı taşıyan bu plan aynı zamanda bölgede gerginliğe neden olacaktır" dedi. İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik endişelerinin komşu ülkeler ile yapılacak işbirliği yoluyla çözülebileceğini söyleyerek, "Bu konuda yabancı güçlerin müdahalelerine ihtiyaç yoktur" diye konuştu.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, Musevi, Suriye, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikalı Zabrian ile Çukurcalı Ramazan dünyaevine girdi
Sultan 2. Abdülhamid'in torunu: Dünyada nasıl farklı hanedanlıklar varsa ülkemizde de olmalı 3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi Kadın öğretmen, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkiye girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 19:19:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'nin güvenli bölge planına tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]