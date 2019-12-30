İran'dan ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısına kınama - Son Dakika

ABD Savunma Bakanlığı, dün gece Haşdi Şabi'ye bağlı en güçlü gruplardan Kata'ib Hizbullah'la bağlantılı Irak'ta 3, Suriye 'de 2 yere saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi'den ABD'nin Irak'ta bulunan Haşdi Şabi üssüne gerçekleştirdiği saldırıya kınama geldi. Musevi, ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısını terör eylemi olarak nitelendirerek, "ABD'nin Irak toprakları içerisinde Haşdi Şabi üssüne yönelik bu saldırısı bir terördür" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi , ABD'nin Irak 'taki Haşdi Şabi üssüne yönelik saldırısını kınayarak, "ABD'nin Irak toprakları içerisinde Haşdi Şabi üssüne yönelik bu saldırısı bir terördür" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Erdoğan'ın 2019 yılı içerisinde en çok ziyaret ettiği ülke Rusya oldu