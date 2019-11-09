İran'dan ABD'nin Körfez'deki deniz koalisyonuna eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Basra Körfezi'ndeki deniz koalisyonunun bölgedeki güvenliği sağlamayacağını ve istikrarsızlığı artıracağını belirtti.

Musevi, yaptığı açıklamada, ABD'nin dün itibarıyla Basra Körfezi'nde gemileri ve petrol taşımacılığını korumak amacıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in katılımıyla faaliyete geçirdiği deniz koalisyonunu eleştirdi.

İran'ın çarşamba gününden itibaren attığı dördüncü adımla nükleer anlaşmadaki taahhütlerinden bir kısmını daha askıya alması ve Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisleri'ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlaması, ABD'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Tahran ile sorunlu Körfez ülkelerinin yer aldığı koalisyonu hayata geçirmesine yol açtı.

ABD'nin kurduğu koalisyonların güvenliği sağlamayacağını ve bölge ile dünyada daha fazla istikrarsızlığa yol açacağını savunan İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, "ABD tek taraflı adımlarını meşrulaştırmak için başka ülkelerin de isimlerini kullanıyor. ABD'nin başka ülkelerin isimlerini hedeflerine ulaşmak için kullanması onun zayıflığını ve uluslararası meşruiyetten yoksun olduğunu gösteriyor." görüşlerini paylaştı.

Musevi, bölge ülkelerine kalıcı güvenliğin sağlanması için komşularla birlikte adım atmaları çağrısında bulundu.