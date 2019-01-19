Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'nin Müdahalelerine Karşı Venezuela'ya Destek

İran'dan ABD'nin Müdahalelerine Karşı Venezuela'ya Destek

38 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik "müdahalelerine" karşı Caracas yönetimine destek verdiklerini duyurdu.

İran'dan ABD'nin Müdahalelerine Karşı Venezuela'ya Destek, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik "müdahalelerine" karşı Caracas yönetimine destek verdiklerini duyurdu.

Kasımi, Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, "İran, Washington'un yasa dışı müdahalelerine karşı Venezuela'nın meşru hükümetini ve halkını desteklemektedir." ifadelerine yer verdi.

Venezuela'daki sorunların ancak ülkedeki siyasi aktörlerin arasındaki diyalogla çözülebileceğini söyleyen Kasımi, "Bu ülkenin iç işlerine her türlü müdahale durumun daha da karmaşık bir hale gelmesine neden olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partileri Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 6 yıllığına ikinci kez seçildiği seçimleri boykot etmişti. ABD, Kanada, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri muhalefet partilerinin yokluğunda gerçekleşen seçimlerin sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamıştı. 14 ülke seçimleri protesto etmek üzere Caracas'ta bulunan büyükelçilerini geri çağırmış, ABD Venezuela'ya yeni ekonomik yaptırımlar açıklamıştı.

Seçimi kazanan Devlet Başkanı Maduro, 10 Ocak'ta yemin ederek yeni görev dönemine başlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Washington yönetiminin, Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisi için diplomatik ve ekonomik baskıyı sürdüreceğini" söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Venezuela, Güncel
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