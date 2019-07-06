Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'nin özel toplantı talebine tepki
Son Dakika Güncel Haber

İran'dan ABD'nin özel toplantı talebine tepki

1 saat önce

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun özel toplantı yapmasını isteyen ABD'ye tepki gösterdi.

İran'dan ABD'nin özel toplantı talebine tepki, System.String[]
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun özel toplantı yapmasını isteyen ABD'ye tepki gösterdi.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Misyonundan yapılan açıklamada, ABD'nin, tek taraflı ve hukuka aykırı olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) çekilerek anlaşmaya zarar verdiği ve anlaşmanın uluslararası toplum tarafından uygulanmasını engellemek için çeşitli yollara başvurduğu belirtilerek, ABD'nin anlaşmaya ilişkin tutumu "üzücü bir ironi" olarak nitelendi.
"Anlaşmaya zarar veren asıl ülke olarak ABD'nin özel toplantı talebinde bulunması, uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle çeliştiğinin göstergesidir" ifadesine yer verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"İran'ın ABD'nin yol açtığı duruma göre verdiği son kararlar, KOEP kapsamında taahhütlerini uygulamak isteyen herkese yaptırımlar uygulamak da dahil olmak üzere anlaşmanın kaybedilmiş bakiyesini geri getirme eğilimindedir ve anlaşmanın hükümlerine tamamen uymaktadır, özellikle de paragraf 26 ve 36."
Açıklamada, son gelişmelerin UAEA'nın güvence denetimi ve yönetim kuruluyla ilgisi olmadığı, KOEP'nin uygulanması ile ilgili konuların öngörülen mekanizmalarda görüşüleceği vurgulandı.
ABD'nin BM Viyana Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Jackie Wolcott'un, ajansın yönetim kurulunun, UAEA'nın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son raporunu görüşmek üzere özel bir toplantı yapmasını talep ettiği bildirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:25 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Ankara Ticaret Odası, Birleşmiş Milletler, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de son 20 yılın en büyük depremi: 7,1'le sallandılar! Ricardo Quaresma, Los Angeles Galaxy'e gidiyor 7,1'lik depreme canlı yayında yakalanan spikerler korku dolu anlar yaşadı Balık tutmak için göl kenarına giden balıkçı timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 15:59:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'nin özel toplantı talebine tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]