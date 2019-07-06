İran'dan ABD'nin özel toplantı talebine tepki
1 saat önce
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun özel toplantı yapmasını isteyen ABD'ye tepki gösterdi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:12
, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun özel toplantı yapmasını isteyen ABD'ye tepki gösterdi.
ABD'de son 20 yılın en büyük depremi: 7,1'le sallandılar!
Ricardo Quaresma, Los Angeles Galaxy'e gidiyor
7,1'lik depreme canlı yayında yakalanan spikerler korku dolu anlar yaşadı
Balık tutmak için göl kenarına giden balıkçı timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu