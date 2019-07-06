Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'nin özel toplantı talebine tepki
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İran'dan ABD'nin özel toplantı talebine tepki

1 saat önce

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun özel toplantı yapmasını isteyen ABD'ye tepki gösterdi.

İran'dan ABD'nin özel toplantı talebine tepki, System.String[]
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun özel toplantı yapmasını isteyen ABD'ye tepki gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:12 
Amerika Birleşik Devletleri, Ankara Ticaret Odası, İran, Ekonomi
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