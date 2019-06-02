Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'nin şartsız müzakere teklifine cevap: "Kelime oyununu bırakın"
Son Dakika Politika Haber

İran'dan ABD'nin şartsız müzakere teklifine cevap: "Kelime oyununu bırakın"

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "şartsız" görüşme teklifine cevaben, kelime oyunlarının bir kenara bırakılıp harekete geçilmesini istedi.

İran'dan ABD'nin şartsız müzakere teklifine cevap:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "şartsız" görüşme teklifine cevaben, kelime oyunlarının bir kenara bırakılıp harekete geçilmesini istedi.

ABD'nin ön şartsız müzakere teklifine cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Gizli bir takım hedeflerin yeni açıklamalar ve kelime oyunları ile sunulması İran için ölçü değildir" dedi. İran için ölçünün ABD'nin İran'a yönelik politikalarının değişmesi olduğunu belirten Musevi, "Yaptırım ve baskıların İran üzerinde devam edeceğini söylemesi bu politikalarda bir değişikliğin olmadığını göstermekte" ifadesini kullandı.

Akademisyenlerle bir arayan gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ABD'nin uyguladığı politika ve eylemlerden pişman olmadığı sürece direnişe devam edeceklerini söyleyerek, "İran milletinin temsilcisi olarak açık bir şekilde şunu belirtmeliyim. Düşman uyguladığı politikalardan pişman olmadığı sürece tek seçeneğimiz mücadele ve direniştir" dedi.

ABD'nin daha önceden müzakere için bazı şartlar sunduğunu ancak son haftalarda bu şartlardan vazgeçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ruhani, müzakerenin saygı çerçevesinde olması gerektiğini söyleyerek, "Eğer onlar gerçekten seçtikleri yolun yanlış olduğunu anlarlar ise bir gün yeniden müzakere masasına oturabiliriz" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsviçre ziyaretinde İranlı yetkililerle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını söyleyerek, "İran ile masaya oturmaya hazırız" demişti. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:34 Kaynak: İHA
Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski'nin Instagram paylaşımları beğeni rekoru kırıyor Eski Başbakan Davutoğlu: Hepinizi yeni bir hal ile hallenmeye davet ediyorum Türkiye-Suriye sınırında patlama meydana geldi: 14 ölü, çok sayıda yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 00:04:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'nin şartsız müzakere teklifine cevap: "Kelime oyununu bırakın"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]