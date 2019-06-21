Son Dakika Haberleri: İran'dan "ABD'nin savaş uçağını da vurabilirdik ama vurmadık" açıklaması
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İran'dan "ABD'nin savaş uçağını da vurabilirdik ama vurmadık" açıklaması

1 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'ye ait insansız hava aracına eşlik eden ve içinde 35 kişinin bulunduğu bir keşif ve saldırı uçağını da tespit ettiklerini ancak vurmaktan kaçındıklarını söyledi.

İran'dan
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'ye ait insansız hava aracına eşlik eden ve içinde 35 kişinin bulunduğu bir keşif ve saldırı uçağını da tespit ettiklerini ancak vurmaktan kaçındıklarını söyledi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, başkent Tahran'da basına açıklama yapan Hacızade, "ABD'ye ait casus uçağının tespit edildiği an içerisinde 35 kişinin bulunduğu ABD'nin P-8 (Poseidon) tipi bir casus uçağı da vurulan uçağın yakınlarındaydı. Onu da vurabilirdik ancak bunu yapmadık." dedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) geçen hafta Umman Körfezi'nde gerçekleşen tanker saldırıları sonrasında bir ABD MQ-9 İHA'sına ateş açıldığına yönelik açıklamasına da değinen Hacızade, "Aslında bu uyarı ateşiydi onlar yine dikkatsiz davrandılar. Uçaklarını düşürmek isteseydik o anda vururduk." ifadelerini kullandı.
İran'ın, ABD'nin hava sahası ihlallerine diplomatik kanallarla birçok kez itiraz etmesine rağmen Washington'un bu itirazları önemsemediğini dile getiren Hacızade, "Biz aynı eylemleri Washington sahillerinde yapsaydık onlar nasıl tepki verirdi? Hava sahalarını ihlal etmemize izin verirler miydi? " sorusunu yöneltti.
Düşürülen İHA
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.
CENTCOM ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın "uluslararası hava sahasında" uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.
Öte yandan CENTCOM, 13 Haziran'da Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine saldırı sonrasında bölgede bulunan ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi silahlı İHA'ya İran tarafından ateş açıldığını ancak uçağın isabet almadığını duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ABD'nin Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerinden sorumlu CENTCOM, nisan ayında karşılıklı olarak birbirlerini "terör örgütü" şeklinde tanımlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:58 Kaynak: AA
Devrim Muhafızları, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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