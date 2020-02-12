İran'dan ABD'nin Tahran'ın uydu programıyla ilgili suçlamalarına yanıt - Son Dakika
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İran'dan ABD'nin Tahran'ın uydu programıyla ilgili suçlamalarına yanıt

6 saat önce

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, ABD yönetiminin, "İran'ın uydu programıyla balistik füze kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçladığına" ilişkin iddialarının aksine ülkesinin uydu programının askeri amaçlı olmadığını savundu.

İran'dan ABD'nin Tahran'ın uydu programıyla ilgili suçlamalarına yanıt, System.String[]

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, ABD yönetiminin, "İran'ın uydu programıyla balistik füze kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçladığına" ilişkin iddialarının aksine ülkesinin uydu programının askeri amaçlı olmadığını savundu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Hatemi, ABD yönetiminden gelen "Tahran'ın balistik füze faaliyetlerini uydu programının arkasına gizlediği" yönündeki iddialara cevap verdi.

Balistik füze programı ile uydu programının farklı konular olduğunu ifade eden Hatemi, "Uydu taşıyıcı aracı ve uydu konusu sivil amaçlıdır. Bir uyduyu savunma amaçlı da kullanabiliriz ancak uydu taşıyıcı aracı (geliştirilmesi) tamamen sivil amaçlıdır ve İran ulusunun kesin ve mutlak hakkıdır." dedi.

Hatemi, "Füze konusunda aslında yasaklanan husus, İran'da bulunmayan nükleer başlıkları taşıyabilecek füzelerin geliştirilmesidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın uydu programını diğer ülkeler gibi sürdürmeye devam edeceğini belirten Hatemi, uydu programına karşı dünyada herhangi bir engel bulunmadığını kaydetti.

Hatemi, pazar günü fırlatılan ancak yörüngeye yerleşme aşaması başarısızlıkla sonuçlanan "Zafer-1" adlı gözlem uydusunun yerine aynı özelliklerdeki "Zafer-2" uydusunu, İran yeni yılının (21 Mart) ilk günlerinde uzaya fırlatacakları bilgisini paylaştı.

İran'ın uzaya fırlattığı uydu yörüngeye yerleşemedi

İlk yerli üretim haberleşme uydusunu Şubat 2009'da uzaya gönderen İran, daha sonraki yıllarda uzaya birçok uydu fırlattı ancak bunların uzayda kalma süresi kısa oldu. İran, geçen yıl ocak ayında da yerli üretim bir uyduyu uzaya fırlatmış ancak uydunun yörüngeye yerleştirilme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

İran'ın doğal kaynaklar ile çevresel ve tarımsal gelişmeleri gözlemleyebilmek amacıyla önceki 10 Şubat gecesi uzaya fırlattığı "Zafer-1" adlı yerli üretim uydusunun istenen hıza ulaşmaması nedeniyle Hint Okyanusu'na düştüğü bildirilmişti.

Dünya'dan 530 kilometre yüksekte yörüngeye yerleştirilmesi hedeflenen "Zafer-1" uydusu "Simorg" uydu taşıyıcı roketle 9 Şubat gecesi uzaya fırlatılmış ancak uydunun yörüngeye yerleştirilme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İran kısa süre sonra "Zafer-2" uydusunu uzaya göndereceğini açıklamıştı.

ABD, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin BMGK'nin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor. İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel, uydu faaliyetlerinin de sivil amaçlı olduğunu savunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İran'ın uydu programıyla "balistik füze kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçladığını" öne sürmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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