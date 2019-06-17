İran'dan ABD ve AB'ye nükleer mesaj: Uranyum zenginleştirme sınırını aşıyoruz
1 saat önce
İran, düşük ölçekte zenginleştirilmiş uranyum seviyesinde müsade edilen üst limite 10 gün içerisinde ulaşılacağını açıkladı. Bu da, İran'ın uluslararası nükleer anlaşma ile belirlenmiş olan seviyeyi 10 gün sonra geçebileceği ve anlaşmayı delebileceği anlamına geliyor.
İran
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:23
, zenginleştirilmiş uranyum seviyesinde müsade edilen üst limite 10 gün içerisinde ulaşılacağını açıkladı. Bu da İran'ın uluslararası nükleer anlaşma ile belirlenmiş olan seviyeyi 10 gün sonra geçebileceği ve anlaşmayı delebileceği anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) ile İran'ın arasını bulmakta acele etmeleri için Avrupalı ülkelere çağrı içeren açıklamada İran Atom Enerjisi Organizasyonu sözcüsü Behruz Kamalvandi, Avrupalı ülkelerin "ABD yaptırımlarına karşı konuşmayı bırakıp İran'a yardım için harekete geçmelerini" istedi ve bu konuda "az da olsa hala zamanları olduğunu" kaydetti.
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