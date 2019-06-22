İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı
1 saat önce
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, "İran topraklarına bir kurşun atılması, ABD'nin bölgedeki çıkarları ve müttefiklerini ateşe atacaktır.
İran Genelkurmay Başkanlığı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:13
Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, "İran topraklarına bir kurşun atılması, ABD'nin bölgedeki çıkarları ve müttefiklerini ateşe atacaktır." dedi.
Tüm dünya diken üstünde izliyor! İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı
Son Dakika! Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada
Son dakika! Dışişleri'nden ABD'nin "Dini Özgürlükler Raporu"na sert tepki
Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayısı arttı