Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı
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İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı

1 saat önce

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, "İran topraklarına bir kurşun atılması, ABD'nin bölgedeki çıkarları ve müttefiklerini ateşe atacaktır.

İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı, System.String[]
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, "İran topraklarına bir kurşun atılması, ABD'nin bölgedeki çıkarları ve müttefiklerini ateşe atacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:13 
Genelkurmay Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
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