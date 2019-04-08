Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'ye Devrim Muhafızları İçin Nota

İran'dan ABD'ye Devrim Muhafızları İçin Nota

59 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör listesine dahil eden ABD'ye diplomatik nota verdi.

İran'dan ABD'ye Devrim Muhafızları İçin Nota, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör listesine dahil eden ABD'ye diplomatik nota verdi.

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi Hoşrudi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in komisyonun bugün mecliste düzenlediği toplantıya katıldığını söyledi.

Hoşrudi'nin açıklamasına göre Zarif, DMO'nun "terörist" ilan edilmesiyle ilgili İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine nota verildiğini ifade etti.

Hoşrudi, Zarif'in DMO'nun terörist ilan edilmesini "tehlikeli" olarak nitelendirdiğini ve İran'ın da buna karşı gerekli adımları atacağını söylediğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce İran Devrim Muhafızlarının yabancı terör örgütleri listesine alındığını duyurdu. Washington yönetimi böylece ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine aldı.

Konuyla ilgili ABD medyasında da bir süredir haberler yer alıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:01 Kaynak: AA

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