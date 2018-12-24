Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'ye Gözdağı

İran'dan ABD'ye Gözdağı

1 saat önce

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Habibullah Seyari, ABD uçak gemisi USS John C. Stennis'in kara sularına yaklaşmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İran'dan ABD'ye Gözdağı, System.String[]
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Habibullah Seyari, ABD uçak gemisi USS John C. Stennis'in kara sularına yaklaşmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İran Ordusu Dafus Üniversitesi "Araştırmacıları Takdir Töreni" sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seyari, "Bu savaş gemisi onca zamandır Basra Körfezi'nde yoktu ancak onun gibi gemiler hep vardı. Stennis'in hiçbir şeklide kara sularımıza yaklaşmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Seyari, ABD'nin kendilerine karşı adım atamayacağını ve yaptıkları tatbikatlarla ABD'nin güç gösterisi karşısında durabileceklerini gösterdiklerini ifade etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, ABD'nin bölgeye savaş gemisi göndermesinin kendileri için önemli olmadığının altını çizen Seyari, ülkelerini savunmaya hazır olduklarını vurguladı.

ABD savaş gemisinin Basra Körfezi'ne girişi

ABD uçak gemisi USS John C. Stennis dört gün önce Basra Körfezi'ne girerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Stennis uçak gemisinin başını çektiği ABD savaş gemi grubunun Basra Körfezi'ne girişi sırasında İran Devrim Muhafızları'na ait yaklaşık 30 gemi onlara eşlik etmiş ve gemi grubunun yakınlarına füze fırlatmıştı.

İran, ABD'nin savaş gemisi hamlesine karşı Basra Körfezi'nde kapsamlı tatbikat düzenlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:45 Kaynak: AA

Basra Körfezi, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini İçeren Kararnameyi İmzaladı ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan Mesajı: Söylediğini Yapabilecek Biri

Wikileaks, ABD Büyükelçiliklerinin Casusluk Ekipman Listelerini Yayınladı ABD Hazine Bakanı Mnuchin Kriz Takımını Toplantıya Çağırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:08:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'ye Gözdağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]