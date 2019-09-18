Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'ye İsviçre üzerinden nota
Son Dakika Güncel Haber

İran'dan ABD'ye İsviçre üzerinden nota

1 saat önce

İran, İsviçre aracılığıyla ABD'ye verdiği protesto notasında, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, her türlü saldırıya karşılık verileceği uyarısında bulundu.

İran'dan ABD'ye İsviçre üzerinden nota, System.String[]

İran, İsviçre aracılığıyla ABD'ye verdiği protesto notasında, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, her türlü saldırıya karşılık verileceği uyarısında bulundu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre, Tahran yönetimi dün, ABD'nin İran'daki diplomatik faaliyetlerini yürüten İsviçre Büyükelçiliği üzerinden Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırıyla ilgili kendisini suçlayan Washington'a protesto notası verdi.

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırının ardından ABD'li yetkililerin İran'ı suçlayarak bu ülkeyi askeri saldırıyla tehdit etmesine karşılık verilen notada, "ABD'nin İran'a yönelik her türlü girişimine yanıt verileceği" belirtildi.

Notada, ABD'nin suçlamaları reddedilerek, Aramco tesislerine saldırının İran tarafından gerçekleşmediği ifade edildi.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington'un diplomatik faaliyetleri İsviçre üzerinden yürütülüyor.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya cumartesi günü yerel saatle 04.00'da SİHA ile saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili Yemen'deki Husiler, saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretimi günlük 5,7 milyon varil azaldı. Buna bağlı olarak petrol fiyatları yüzde 10 arttı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırıyı İran'ın düzenlediğini savunarak, "Tüm bu tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok." ifadelerini kullanmıştı.

ABD medyasına konuşan isimleri açıklanmayan bazı yetkililer ise saldırının İran tarafından fırlatılan seyir füzeleri ve SİHA'larla düzenlendiğini iddia etmişti.

Pompeo'nun suçlamalarını reddeden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, "Azami baskı politikası sonuç vermeyen Bakan Pompeo, azami yalan politikasına başvuruyor." cevabını vermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi de Yemen'de Husileri destekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İsviçre, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'dan Aramco saldırısıyla ilgili açıklama
Uçakta kendini tatmin etme görüntüsüyle olay olan Kerimcan Durmaz, Amerika'ya taşındı Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 12:43:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'ye İsviçre üzerinden nota
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]