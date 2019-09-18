Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'ye İsviçre üzerinden nota
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İran'dan ABD'ye İsviçre üzerinden nota

58 dakika önce

İran, Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği üzerinden ABD'ye verdiği protesto notasıyla Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırıyla ilgili suçlamaları reddetti.

İran'dan ABD'ye İsviçre üzerinden nota, System.String[]

İran, Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği üzerinden ABD'ye verdiği protesto notasıyla Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırıyla ilgili suçlamaları reddetti.

Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Tahran, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:05 
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