Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'ye müzakere cevabı
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İran'dan ABD'ye müzakere cevabı

29 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Gizli hedeflerin yeni açıklamalar ve kelime oyunları üzerinden dile getirilmesi İran için bir ölçüt değildir.

İran'dan ABD'ye müzakere cevabı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Gizli hedeflerin yeni açıklamalar ve kelime oyunları üzerinden dile getirilmesi İran için bir ölçüt değildir. ABD'nin eylemlerinin ve yaklaşımının genel olarak değişmesi İran için ölçüttür".
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:28 
Musevi, Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
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