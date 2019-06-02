İran'dan ABD'ye müzakere cevabı
29 dakika önce
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Gizli hedeflerin yeni açıklamalar ve kelime oyunları üzerinden dile getirilmesi İran için bir ölçüt değildir.
İran Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:28
Sözcüsü Abbas Musevi
, "Gizli hedeflerin yeni açıklamalar ve kelime oyunları üzerinden dile getirilmesi İran için bir ölçüt değildir. ABD
'nin eylemlerinin ve yaklaşımının genel olarak değişmesi İran için ölçüttür".
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