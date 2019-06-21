İran'dan ABD'ye protesto notası
1 saat önce
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, hava sahalarının ihlal edilmesiyle ilgili protestolarını ABD hükümetine bildirdiklerini söyledi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:48
Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, hava sahalarının ihlal edilmesiyle ilgili protestolarını ABD hükümetine bildirdiklerini söyledi.
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