Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'ye protesto notası
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İran'dan ABD'ye protesto notası

1 saat önce

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, hava sahalarının ihlal edilmesiyle ilgili protestolarını ABD hükümetine bildirdiklerini söyledi.

İran'dan ABD'ye protesto notası, System.String[]
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, hava sahalarının ihlal edilmesiyle ilgili protestolarını ABD hükümetine bildirdiklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:48 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
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