Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'ye "savaş istemiyorsanız yaptırımları hafifletin" çağrısı
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İran'dan ABD'ye "savaş istemiyorsanız yaptırımları hafifletin" çağrısı

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Hüsameddin Aşina, ABD yönetimine, savaş istemiyorsa yaptırımları hafifletme çağrısında bulundu.

İran'dan ABD'ye
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Hüsameddin Aşina, ABD yönetimine, savaş istemiyorsa yaptırımları hafifletme çağrısında bulundu.
İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığını da yürüten Aşina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımlarının devamının savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.
Aşina açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Amerikalılar savaş ve yaptırımların madalyonun iki yüzü olduğunu ve birbirinden farkı olmadığını bilmelidir. Yaptırımların devamıyla ister istemez savaşa gidiyorsunuz. Savaş istemiyorsanız yaptırımlarla ilgili bir şeyler düşünmelisiniz."
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:09 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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