İran'dan ABD'ye Sert Yanıt

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, "ABD ordusunu terör listesine alırız" dedi.

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, "ABD ordusunu terör listesine alırız" dedi. ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine alacağına ilişkin iddialarına İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe'den tepki geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Felahatpişe, "Eğer ABD Devrim Muhafızlarını terör listesine alırsa biz de ABD ordusunu DEAŞ ile birlikte terör listesine alırız" dedi. Öte yandan Reuters üç Washington yetkilisine dayandırdığı haberinde ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine almaya hazırlandığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığının Pazartesi günü açıklaması beklenen kararı eleştirenler böyle bir adımın sonucunda ABD ordusunun da düşman ülkeler tarafından terör listesine alınabileceği uyarısında bulundu. Söz konusu kararın çıkması durumunda ABD ilk defa başka bir ülkenin silahlı güçlerini terör listesine almış olacak.



(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Diyarbakır'da, Seçimi Kazanan HDP'li Mızraklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Milli Patateslerin İsmi Anketle Belirlenecek

Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli

Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Paylaşımı Farkı Gözler Önüne Serdi