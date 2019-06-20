Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'ye sert yanıt
Son Dakika Politika Haber

İran'dan ABD'ye sert yanıt

43 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ile yaşanan İHA krizine ilişkin, "Savaş peşinde koşmuyoruz, ama büyük bir aşk ile gökyüzümüzü, topraklarımızı ve sularımızı koruyacağız" dedi.

İran'dan ABD'ye sert yanıt, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ile yaşanan İHA krizine ilişkin, "Savaş peşinde koşmuyoruz, ama büyük bir aşk ile gökyüzümüzü, topraklarımızı ve sularımızı koruyacağız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarf, İran'ın ABD'ye ait bir İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürmesinin ardından Tahran- Washington hattında yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin ekonomik yaptırımlar ile İran'a uyguladığı terörü kendi topraklarına saldırma yönünde evrildiğini ifade eden Zarif, "Savaş peşinde koşmuyoruz ama büyük bir aşk ile gökyüzümüzü, topraklarımızı ve sularımızı koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Zarif ayrıca yaşanan son saldırıyı ABD'nin uluslar arası sular konusunda yalan söylediğini göstermek amacı ile Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıyacaklarını aktardı. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:09 Kaynak: İHA
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ABD'ye tepki gösterdi Genç yıldız Justin Bieber, evsiz bir adama para verirken fotoğrafçılara yakalandı Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı Son Dakika! ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 19:52:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'ye sert yanıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]