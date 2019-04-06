Son Dakika Haberleri: İran'dan ABD'ye Yanıt: "Abd Ordusunu Terör Listesine Alırız"

İran'dan ABD'ye Yanıt: "Abd Ordusunu Terör Listesine Alırız"

1 saat önce

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, "ABD ordusunu terör listesine alırız" dedi.

İran'dan ABD'ye Yanıt:
İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, "ABD ordusunu terör listesine alırız" dedi.

ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine alacağına ilişkin iddialarına İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe'den tepki geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Felahatpişe, "Eğer ABD Devrim Muhafızlarını terör listesine alırsa biz de ABD ordusunu DEAŞ ile birlikte terör listesine alırız" dedi.

Öte yandan Reuters üç Washington yetkilisine dayandırdığı haberinde ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine almaya hazırlandığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığının Pazartesi günü açıklaması beklenen kararı eleştirenler böyle bir adımın sonucunda ABD ordusunun da düşman ülkeler tarafından terör listesine alınabileceği uyarısında bulundu. Söz konusu kararın çıkması durumunda ABD ilk defa başka bir ülkenin silahlı güçlerini terör listesine almış olacak. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:57 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Politika
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