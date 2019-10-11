İran'dan açıklama: Tankerdeki patlama saldırı sonucu gerçekleşti
43 dakika önce
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. İran, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran'a ait petrol tankerindeki patlamaların saldırı sonucu meydana geldiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:36
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