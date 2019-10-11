Son Dakika Haberleri: İran'dan açıklama: Tankerdeki patlama saldırı sonucu gerçekleşti
Son Dakika Ekonomi İran'dan açıklama: Tankerdeki patlama saldırı sonucu gerçekleşti

İran'dan açıklama: Tankerdeki patlama saldırı sonucu gerçekleşti

43 dakika önce

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.

İran'dan açıklama: Tankerdeki patlama saldırı sonucu gerçekleşti, System.String[]

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. İran, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran'a ait petrol tankerindeki patlamaların saldırı sonucu meydana geldiğini duyurdu.

İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:36 
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