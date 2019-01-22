İran'dan Almanya ve ABD'ye tepki
52 dakika önce
İran, Almanya hükümetinin Mahan Havayollarının uçuş izinlerini kaldırmasına ve ABD'de gözaltına alınan İran devlet televizyonu sunucusu Merziye Haşimi'nin gözaltı süresinin uzatılmasına tepki gösterdi.
İran
, Almanya
hükümetinin Mahan Havayollarının uçuş izinlerini kaldırmasına ve ABD
'de gözaltına alınan İran devlet televizyonu sunucusu Merziye Haşimi'nin gözaltı süresinin uzatılmasına tepki gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:50
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