Son Dakika Haberleri: İran'dan Almanya ve ABD'ye tepki

İran'dan Almanya ve ABD'ye tepki

52 dakika önce

İran, Almanya hükümetinin Mahan Havayollarının uçuş izinlerini kaldırmasına ve ABD'de gözaltına alınan İran devlet televizyonu sunucusu Merziye Haşimi'nin gözaltı süresinin uzatılmasına tepki gösterdi.

İran'dan Almanya ve ABD'ye tepki, System.String[]
İran, Almanya hükümetinin Mahan Havayollarının uçuş izinlerini kaldırmasına ve ABD'de gözaltına alınan İran devlet televizyonu sunucusu Merziye Haşimi'nin gözaltı süresinin uzatılmasına tepki gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:50 

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İran, Ekonomi
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