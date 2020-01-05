İran'dan Almanya'ya Süleymani kınaması: Tahran Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

Almanya'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran devlet televizyonu "İran, bazı Alman yetkililerin uygunsuz, asılsız ve yıkıcı açıklamalarını şiddetle eleştirdi" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran'a yönelik saldırıların devam edebileceğini belirterek, "Vuracağımız tüm hedefler yasal hedefler olacak" dedi

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