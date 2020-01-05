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İran'dan Almanya'ya Süleymani kınaması: Tahran Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı
6 saat önce
İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırısına 'destek verdiği' gerekçesiyle Almanya’yı kınadı. Almanya’nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:28
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