İran'dan Almanya'ya Süleymani kınaması: Tahran Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'dan Almanya'ya Süleymani kınaması: Tahran Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı - Son Dakika Dünya

İran'dan Almanya'ya Süleymani kınaması: Tahran Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırısına 'destek verdiği' gerekçesiyle Almanya’yı kınadı. Almanya’nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran'dan Almanya'ya Süleymani kınaması: Tahran Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırısına 'destek verdiği' gerekçesiyle Almanya'yı kınadı.


Almanya'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran devlet televizyonu "İran, bazı Alman yetkililerin uygunsuz, asılsız ve yıkıcı açıklamalarını şiddetle eleştirdi" dedi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:28 
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