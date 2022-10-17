İran'dan Aras Nehri bölgesinde askeri tatbikat

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Aras Nehri bölgesinde tatbikat başlattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Aras Nehri bölgesinde tatbikat başlattı. Mehr Haber Ajansının haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri tarafından düzenlenen askeri tatbikata Aras Nehri yakınlarında Erdebil ve Doğu Azerbaycan eyaletleri ev sahipliği yapıyor. Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, dün yaptığı açıklamada, tatbikatta paraşütle atlama, gece operasyonu, helikopterle savaş operasyonu, intihar İHA'larıyla operasyon, Aras Nehri üzerinde köprü inşası, bağlantı yolları ve hakim tepelerin ele geçirilmesi manevralarının düzenleneceğini söylemişti. Tatbikatın süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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