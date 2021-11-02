İran'dan atla getirilen 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Başkale'de 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı, İran sınırının sıfır noktasındaki Kızılca Mahallesi Geçitvermez mezrasındaki Önder Sert Piyade Karakolu'nda görev yapan hudut birliklerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde at görüntüsünün alınması üzerine operasyon başlatıldı. Askerlerin dikkatli ve titiz çalışması sonucu bulunan atın yükünde toplamda 119 paket halinde 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bebleşin Jandarma Karakolu'ndaki narkotik ekiplerine teslim edildi.

16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı

Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli

AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak

Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı

Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı