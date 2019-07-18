İran'dan Avrupa'ya ABD yaptırımlarını delme çağrısı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Honda yeni hibrit aracını Türkiye'de satışa sunuyor! Fiyatı 450 bin TL

Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı

Khabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde