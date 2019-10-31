Son Dakika Haberleri: İran'dan Avrupa'ya "dördüncü adım" uyarısı
Son Dakika Güncel İran'dan Avrupa'ya 'dördüncü adım' uyarısı

İran'dan Avrupa'ya "dördüncü adım" uyarısı

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma kapsamında verdikleri sözleri yerine getirmemeleri halinde "dördüncü adım"ın devreye gireceğini söyledi.

İran'dan Avrupa'ya

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma kapsamında verdikleri sözleri yerine getirmemeleri halinde "dördüncü adım"ın devreye gireceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Musevi, "Avrupalılar ve özellikle Fransızlar, anlaşmayla ilgili taahhütlerini yerine getirmek için gayret gösteriyorlar fakat eğer süreç böyle devam ederse nükleer anlaşmadaki taahhütlerimizi azaltmada dördüncü adımı atarız." dedi.

Sözcü Musevi dördüncü adımın içeriğine dair bilgi vermedi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesine göre Musevi, Tahran yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansıyla (UAEA) yapıcı iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

UAEA'nın başına Arjantinli Rafael Mariano Grossi'nin getirilmesi dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Musevi, "İran, tarafsızlık temelinde UAEA ile iyi niyet ve karşılıklı saygı çerçevesinde iş birliğini korumaya ve artırmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

İran'dan karşı adımlar

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor. İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

Tahran yönetimi, daha önce Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle zenginleştirilmiş uranyum seviyesi ve ağır su stokunu artırma gibi adımlar atmıştı.

İran, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmaya yönelik adımlarını söz konusu anlaşmanın 36'ncı maddesinde yer alan, yaptırımların kaldırılmaması durumunda İran'ın anlaşmayı kısmen veya tamamen askıya alabilme hakkına sahip olmasına dayandırıyor.

Musevi, Avrupa, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:50 Kaynak: AA
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