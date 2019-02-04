İran'dan Avrupa'ya "Komplo Kurmayın" Uyarısı

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, Avrupa ülkelerinin İran'ın füzeleri konusunda komplo kurmaları durumunda bölgedeki stratejilerini değiştireceklerini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, Avrupa ülkelerinin İran'ın füzeleri konusunda komplo kurmaları durumunda bölgedeki stratejilerini değiştireceklerini belirtti.



İran devlet televizyonuna konuşan Selami, "Avrupa veya diğerleri, füzelerimiz konusunda İran'ı silahsızlandırma komplosu içerisinde olursa stratejik bir atılım yaparız." dedi.



Selami, İran düşmanlarının ekonomik yaptırımları kullanarak halk üzerinde psikolojik baskı uyguladıklarını ve bu yolla İran'ı silahsızlaştırma politikalarını gerçekleştirme peşinde olduklarını ifade etti.



İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD yaptırımlarını aşıp İran ile ticarete devam edebilmek için kurdukları INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchnages) adı verilen mekanizmanın uygulamaya geçmesinin beklendiği bu günlerde İran'da bir yandan da kara paranın aklanması ve terörizme aktarılan parayla mücadeleyi içeren FATF yasa tasarısı tartışılıyor.



Avrupa'nın INSTEX'i uygulamaya koymak için Tahran yönetimini FATF'ı kabul etmeye ve füzeleri konusunda geri adım atmaya zorladıkları belirtiliyor.



Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Muhll, geçen günlerde yaptığı bir açıklamada, "Fransa, İran'ın füze programının BM Güvenlik Koseyi'nin 2231 numaralı kararına uygun olmadığını hatırlatıyor." diyerek, İran'a nükleer silah taşıyabilecek balistik füzelerle bağlantılı tüm faaliyetlerini acilen durdurması çağrısında bulunmuştu.

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