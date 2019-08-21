İran'dan Avrupa'ya 'nükleer' uyarısı
32 dakika önce
İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın nükleer anlaşmadaki kazanımlarının korunmaması halinde taahhütlerin azaltılmasında üçüncü adımı atacaklarını ve bu adımın çok daha güçlü olacağını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın nükleer anlaşmadaki kazanımlarının korunmaması halinde taahhütlerin azaltılmasında üçüncü adımı atacaklarını ve bu adımın çok daha güçlü olacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:10
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