Son Dakika Haberleri: İran'dan Avrupa'ya 'nükleer' uyarısı
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İran'dan Avrupa'ya 'nükleer' uyarısı

32 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın nükleer anlaşmadaki kazanımlarının korunmaması halinde taahhütlerin azaltılmasında üçüncü adımı atacaklarını ve bu adımın çok daha güçlü olacağını söyledi.

İran'dan Avrupa'ya 'nükleer' uyarısı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın nükleer anlaşmadaki kazanımlarının korunmaması halinde taahhütlerin azaltılmasında üçüncü adımı atacaklarını ve bu adımın çok daha güçlü olacağını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:10 
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