İran'dan Aylık Petrol İthalatı 100 Binden 300 Bin Tona Çıktı

İran
'dan petrol ithalatı üçe katlandı. ABD
'nin, yaptırımların başlayacağını açıkladığı kasım ayında İran'dan petrol ithalatını sıfırlayan Türkiye
, vanada ayarı yükseltti. Habertürk
'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Aralık
ayında 100 bin olan ithalat, ocak ayında 300 bin tonu aştı.
ABD, İran'a yönelik 5 Kasım'da başlatacağını duyurduğu petrol ambargosunda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere 6 ay için muafiyet tanıdı.
Ekim ayında İran'dan ham petrol ihtiyacının dörtte birini karşılayan Türkiye, bu ülkeden kasım ayında hiç ithalat yapmadı. Türkiye, aralık ayında vanayı yeniden açtı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
EPDK'nın 2018 yılı aralık raporuna göre, İran'dan ithalat 104 bin ton oldu.
Şimdi gözler, EPDK'nın yeni yılın ilk ayı olan ocak petrol piyasası raporuna çevrildi. Rapor, birkaç güne kadar yayımlanacak. Habertürk, bu rapordan önce İran'dan ithalata ilişkin verilere ulaştı. İran'dan, aralık ayında 100 bin olan ham petrol ithalatı, ocak ayında 300 bin tonu aştı.
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