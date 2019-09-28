Son Dakika Haberleri: İran'dan ayrılan İngiliz tankeri Dubai'ye demirledi
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İran'dan ayrılan İngiliz tankeri Dubai'ye demirledi

30 dakika önce

Uluslararası deniz kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulan İngiliz petrol tankeri Stena Impero, dün İran'dan ayrılarak Dubai'ye demirledi.

İran'dan ayrılan İngiliz tankeri Dubai'ye demirledi, System.String[]

Uluslararası deniz kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulan İngiliz petrol tankeri Stena Impero, dün İran'dan ayrılarak Dubai'ye demirledi.


İngiltere'ye ait Stena Impero adlı petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uluslararası deniz kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulmuştu. İki aydan fazla bir süredir İran'ın Bender Abbas limanı açıklarında tutulan ve dün İran'dan ayrılan İngiliz tankerinin Dubai'ye demirlediği bildirildi.


İngiliz tankeri, dün yerel saatle 09.00'da limandan ayrılmıştı. İngiltere bayraklı geminin İsveçli CEO'su Erik Hanell, geminin Temmuz ayından beri demir attığı Bender Abbas Limanı'ndan ayrıldığını söyleyerek, "Mürettebat tıbbi kontrollerini yaptırmak ve karaya çıkmak için Dubai'ye gidiyor. Mürettebatın yakınları bilgilendirildi ve ailelerine bir an önce kavuşmaları için gerekli düzenlemeler şirket tarafından yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı. - DUBAİ

Dubai, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:33 Kaynak: İHA
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