Son Dakika Haberleri: İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçı öldürüldü
Son Dakika Güncel İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçı öldürüldü

İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçı öldürüldü

6 saat önce

İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kişi, Azerbaycanlı sınır muhafızlarınca vurularak etkisiz hale getirildi.

İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçı öldürüldü, System.String[]

İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kişi, Azerbaycanlı sınır muhafızlarınca vurularak etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, dün gece bir kişinin İran'dan Azerbaycan'a yasa dışı geçmeye çalışırken Azerbaycan askerlerince fark edildiği bildirildi.

Şahsın "dur" ihtarına uymadığı, kaçmak isterken sınır muhafızlarınca öldürüldüğü belirtildi.

Azerbaycan vatandaşı olduğu ve bir süre önce sınır kapısından yasal yolla İran'a geçtiği tespit edilen şahsın çantasında, 12,3 kilogram farklı uyuşturucu madde ve bir tabanca ele geçirildiği aktarıldı.

Etkisiz hale getirilen kaçakçıyı Azerbaycan tarafında bekleyen 2 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Azerbaycan, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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