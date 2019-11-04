İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçı öldürüldü

Azerbaycan vatandaşı olduğu ve bir süre önce sınır kapısından yasal yolla İran'a geçtiği tespit edilen şahsın çantasında, 12,3 kilogram farklı uyuşturucu madde ve bir tabanca ele geçirildiği aktarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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