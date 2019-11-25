Son Dakika Haberleri: İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçı öldürüldü
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İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçı öldürüldü

6 saat önce

İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kişi, Azerbaycan sınır muhafızlarınca vurularak öldürüldü.

İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçı öldürüldü, System.String[]

İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kişi, Azerbaycan sınır muhafızlarınca vurularak öldürüldü.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, İran'dan Azerbaycan'a yasa dışı geçmeye çalışan 2 kişinin Azerbaycan askerlerince fark edildiği bildirildi.


Kaçakçıların "dur" ihtarına uymadığı, sınır muhafızlarına ateş açtığı belirtildi. Kaçakçılardan birinin kaçmayı başardığı, diğerinin ise sınır muhafızlarınca öldürüldüğü belirtildi.

İran vatandaşı olduğu tespit edilen kişinin vurulduğu yerde 2,5 kilogram uyuşturucu madde, bıçak ve 2 mermi kovanı bulunduğu kaydedildi.

Azerbaycan, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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