İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçı öldürüldü

İran vatandaşı olduğu tespit edilen kişinin vurulduğu yerde 2,5 kilogram uyuşturucu madde, bıçak ve 2 mermi kovanı bulunduğu kaydedildi.

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