İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Karabağ planı - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzadeğ, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ sorunu için Azerbaycan ve Ermenistan'a bir plan sunulduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın Karabağ sorunun çözümü için Azerbaycan ve Ermenistan'la yakın temas içinde olduğunu ve bu konuda taraflara bir plan sunduğunu bildirdi.

Basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Sözcüsü, Tahran 'ın hazırladığı planın ayrıntılarını paylaşmazken, 'İran, planla ilgili Azerbaycan ve Ermenistan ayrıca bölge ve komşu ülkelerle istişare içinde' ifadelerine yer verdi. Hatipzade yaptığı açıklamada, 'İran, ilk günden itibaren onlarca yıl süren bu sorunun askeri çözüm yolunun olmadığını söylüyor. İran, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyarken, çatışmanın bir an önce durdurulması gerektiğini belirtiyor. İran, zamanlanmış bir siyasi diyalog için her türlü çabayı göstermeye hazırdır' ifadelerini kullandı.

Çatışma bölgelerinden zaman zaman İran topraklarına atılan hava topları konusuna değinen Sözcü, ' Bu İran'ın kırmızı çizgisidir, kasıtsız bile olsa İran bunu tahammül edemez' diye konuştu.